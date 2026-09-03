ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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На улице Свободы ждут поклонников фантаста Станислава Лема

В Центральной детской библиотеке №226 пройдет лекция-дискуссия «Вселенная Станислава Лема». Она будет приурочена к 105-летию со дня рождения польского писателя-фантаста.

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