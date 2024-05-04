В собственном алгоритме: в РФ создали уникальный интерфейс на основе ИИ

В России разработали уникальный мобильный интерфейс, способный подстраиваться под пользователя. Алгоритм с помощью нейросетей анализирует, какие приложения применяет человек, и предугадывает, что именно ему нужно в тот или иной момент — например, предложит открыть навигатор сразу, как только владелец гаджета окажется в машине.