«Политически ангажированный»: российский МИД уличил МАГАТЭ в двойных стандартах

Доклад генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ядерной безопасности на Украине политически ангажирован и не отражает реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
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