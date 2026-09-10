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Посольство РФ предложило Венгрии получать из Латвии газ "с ароматом демократии"

Посольство РФ предложило Венгрии получать из Латвии газ "с ароматом демократии"

Если Венгрия видит стратегического партнера по энергетике в Латвии, то пусть получает оттуда нефть и газ «с ароматом демократии».

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