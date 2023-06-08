КРЫМ ДОМА

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  • Александр
    Да всё сделали  считаю правильно с венгерской стороны,даже если это всё смотриться именно так,то просто так происходи...Отличный троллинг...
  • demyr150648
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  • Лев Добрый
    А зачем с ними дипломатические отношения иметь, они даже при коммунистах вели себя, как идиоты!👀🖕👈👍👍👍Захарова назвала ...

ПОЧТИ 30 ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ КАХОВСКОЙ ГЭС

ПОЧТИ 30 ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ КАХОВСКОЙ ГЭС

В Херсонской области госпитализированы 29 человек после разрушения Каховской ГЭС. По данным министра труда и социальной политики области Аллы Бархатновой, после разрушения Каховской ГЭС в больницы с различными повреждениями доставлены 29 человек.

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