Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Евгений Понасенков © Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российский Минюст «в связи с утратой признаков иностранного агента» исключил из реестра историка Евгения Понасенкова.
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