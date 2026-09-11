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Газета.ру

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Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Евгений Понасенков © Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российский Минюст «в связи с утратой признаков иностранного агента» исключил из реестра историка Евгения Понасенкова.

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