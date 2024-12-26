В Челябинской области защитники приграничных с зоной проведения СВО районов получат выплаты

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря, ФедералПресс. Южноуральские военнослужащие, защищающие районы, приграничные с зоной проведения СВО, в том числе в Курской и Белгородской областях, получат областные единовременные выплаты.
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