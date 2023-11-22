В Керчи школьница приняла таблетки и умерла

Руководитель крымского Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы из города Керчи, скончавшейся в результате острого отравления медицинским препаратом.
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