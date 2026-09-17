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Пункт-А

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Астраханская поисковая команда «ЛизаАлерт» ждет добровольцев на сентябрьский лекторий

Астраханская поисковая команда «ЛизаАлерт» ждет добровольцев на сентябрьский лекторий

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» расширяет волонтёрскую сеть в регионе и предлагает горожанам сменить пассивное сочувствие на активное спасательное участие.

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