Депутат Бахарев заявил, что в Крыму нет "самопальных" виноделен

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Почти все крымские виноделы, которые до 2019 года работали неофициально, уже легализовались, так как отраслевой закон дает им множество преференций - а значит, производства самопального вина в регионе практически нет.
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