БПЛА ВС России тараном сбили дроны ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали о том, как операторы FPV-перехватчиков 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» тараном сбили дроны ВСУ на Краснолиманском направлении.
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