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Кавай Ленард поставил сверху с фолом Джавейла Макги

Кавай Ленард поставил сверху с фолом Джавейла Макги

«Клипперс» в гостях справились с «Сакраменто» – 131:117. Форвард «парусников» Кавай Ленард в концовке 3-й четверти разобрался на дуге с Трэем Лайлсом, прошел под кольцо и исполнил эффектный данк с сопротивлением центрового Джавейла Макги.

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