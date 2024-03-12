Дополнительная гарантия семей участников СВО. Путин подписал указ о выплатах в 5 млн рублей

Выплату в размере 5 млн руб. в случае гибели в зоне специальной военной операции (СВО) будут получать родственники гражданского персонала Вооруженных сил РФ (ВС РФ), федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти.
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