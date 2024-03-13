Московский завод поставил 680 километров кабельной продукции для МЦД

Столичный промышленный комплекс «Завод Москабель» в 2023 году поставил для модернизации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД) 680 км контактных проводов и несущего троса, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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