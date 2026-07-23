Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российские атлеты объяснили, кто стоит за их недопуском от World Athletics

Российские атлеты объяснили, кто стоит за их недопуском от World Athletics

Журналисты ведущих российских СМИ ждали именно этой фразы Бориса Ярышевского. На пресс-конференции в Екатеринбурге, приуроченной к старту Чемпионата России ПСБ по легкой атлетике, исполнительный директор Национальной федерации озвучил доводы, которые привели к иску в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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