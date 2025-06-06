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«Золотая классика РИА»: Имя нашего города

«Золотая классика РИА»: Имя нашего города

«Золотая классика РИА»: Имя нашего города Как спорили сторонники Калинина и Твери Дизайн РИА Верхневолжье 17 июля 1990 года в летописи древней столицы Верхневолжья, нашей любимой Твери, перелистнулась одна очень важная, но спорная страница: на основании указа Президиума Верховного Совета СССР ей было возвращено историческое имя Тверь.

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