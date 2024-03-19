Танки Т-72 уничтожают позиции ВСУ у границы Белгородской области (ВИДЕО)

Танкисты группировки войск «Запад» на страже границы РФ. Экипажи танков Т-72Б3, ведя огонь с закрытой огневой позиции в районе Нехотеевки Белгородской области, уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских боевиков.
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