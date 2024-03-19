Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    😂Россия пересмотри...
  • Сергей Захаров
    Да в мое время рыба была в пять раз дешевле мяса а теперь мясо длрог как раньше а уж рыба дороже в5 раз мяса вот тебе...Россия пересмотри...
  • лина любимцева
    От этих гомиков чего угодно можно ожидать.  Они же чокнутые.Макрон ведёт Фран...

Танки Т-72 уничтожают позиции ВСУ у границы Белгородской области (ВИДЕО)

Танки Т-72 уничтожают позиции ВСУ у границы Белгородской области (ВИДЕО)

Танкисты группировки войск «Запад» на страже границы РФ. Экипажи танков Т-72Б3, ведя огонь с закрытой огневой позиции в районе Нехотеевки Белгородской области, уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх