США: морякам не хватает даже… штанов

В якобы «сильнейшей армии мира» обнаружились серьезные проблемы Игорь Веремеев В течение следующих нескольких месяцев морякам ВМС США может быть сложно получить брюки Navy Working Uniform Type III из-за их огромного дефицита по всему миру, сообщил на днях американский портал военной информации Military Times*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии