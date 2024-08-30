Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США: морякам не хватает даже… штанов

США: морякам не хватает даже… штанов

В якобы «сильнейшей армии мира» обнаружились серьезные проблемы Игорь Веремеев В течение следующих нескольких месяцев морякам ВМС США может быть сложно получить брюки Navy Working Uniform Type III из-за их огромного дефицита по всему миру, сообщил на днях американский портал военной информации Military Times*.

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Комментарии
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ЮрийОгневед Литовченко
а зато какой бюджет у вмс сша🤣👍
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10 час.

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