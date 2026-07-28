Дело Лерчек передано другому федеральному судье

ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, обвиняемой в совершении незаконных валютных операций, передано на рассмотрение другому федеральному судье Гагаринского районного суда Москвы.
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