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ООН закрыла глаза на геноцид абхазов

ООН закрыла глаза на геноцид абхазов

  Лежавшая в основе абхазско-грузинского конфликта неурегулированность проблемы суверенитета Абхазии не только привела в 1992-1993 годах к военной экспансии, но и к последующему незатухающему процессу напряженности в регионе со стороны Грузии.

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