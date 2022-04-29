ООН закрыла глаза на геноцид абхазов

Лежавшая в основе абхазско-грузинского конфликта неурегулированность проблемы суверенитета Абхазии не только привела в 1992-1993 годах к военной экспансии, но и к последующему незатухающему процессу напряженности в регионе со стороны Грузии.
Лежавшая в основе абхазско-грузинского конфликта неурегулированность проблемы суверенитета Абхазии не только привела в 1992-1993 годах к военной экспансии, но и к последующему незатухающему процессу напряженности в регионе со стороны Грузии.
Свежие комментарии