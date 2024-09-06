В администрации Первомайского района г. Бобруйска 3 сентября прошло совещание при заместителе главы администрации с субъектами профилактики по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин, в том числе пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде на территории Первомайского района города Бобруйска.
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