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Стильный смеситель на кухне — не значит удобный: что проверить перед покупкой, чтобы потом не жалеть

Стильный смеситель на кухне — не значит удобный: что проверить перед покупкой, чтобы потом не жалеть

Выбор смесителя для кухни напрямую влияет на ежедневный комфорт у раковины. Этот прибор включают десятки раз в день, и от его конструкции зависит не только удобство мытья посуды, но и чистота вокруг мойки, а также долговечность самого оборудования.

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