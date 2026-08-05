Стильный смеситель на кухне — не значит удобный: что проверить перед покупкой, чтобы потом не жалеть

Выбор смесителя для кухни напрямую влияет на ежедневный комфорт у раковины. Этот прибор включают десятки раз в день, и от его конструкции зависит не только удобство мытья посуды, но и чистота вокруг мойки, а также долговечность самого оборудования.
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