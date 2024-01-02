Слова комбата ВС Украины о неэффективности ВВС вызвали неловкую ситуацию в Киеве

Командир батальона третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (экс-полк «Азов»*) с позывным «Бот» во время публичного мероприятия назвал неэффективными ВВС страны, поскольку, по его словам, они не предоставляют сухопутным войскам достаточной поддержки во время боёв.
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