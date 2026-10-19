«Постой, паровоз, не стучите колеса, … нажми на тормоза».Песни в СССР рассказывали не только о большой любви, дружбе или красоте родной страны.
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