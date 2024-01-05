Политнавигатор У Украины в 2023 году якобы были все шансы наголову разгромить российскую армию, однако жадность Белого дома похоронила эти планы.
«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена
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Ольга Каширина
С ума сойти, как Вы преданы этим американским господам. Как же Вы ненавидите то время, в которое жили в своей стране. Впрочем трудно сказать, какая Ваша страна на самом деле?
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17 час.
Юрий Золотарев
Странно... Эта каспаровская СРАНЬ до сих пор жива??
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17 час.
Владимир Соловьев
Гарри Вайнштейн родился в Баку 13 апреля 1963 года, его отец Ким Моисеевич Вайнштейн (1931—1971) , мать Клара (Аида) Шагеновна Каспарова (1937—2020). Каспаров — еврейского происхождения по отцовской линии и армянского — по материнской. НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ КАСПАРОВ ВПИТАЛ В СВОЕЙ СЕМЬЕ, ЕЩЁ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ.
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17 час.
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