Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    особенно спасал  Пашинян😀😀😀«Обращение было н...
  • Юрий Кушнарев
    Фридрих никогда не воевал на территории РИ. Это русская армия в ходе 7-летней войны дала ему несколько сражений на те...Просто не вторгай...
  • Елена Смирнова
    страна уже не слабая! и экономика поднимается! так что всё идёт как надо!!! да, сложно! это ломать было легко, а стро...План Путина, кото...

«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена

«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена

Политнавигатор У Украины в 2023 году якобы были все шансы наголову разгромить российскую армию, однако жадность Белого дома похоронила эти планы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
С ума сойти, как Вы  преданы этим американским господам. Как же  Вы ненавидите   то время, в которое жили в своей стране. Впрочем трудно сказать, какая Ваша страна на самом деле?
Ответить
17 час.
Юрий Золотарев
Странно... Эта каспаровская СРАНЬ до сих пор жива??
Ответить
17 час.
Владимир Соловьев
Гарри Вайнштейн родился в Баку 13 апреля 1963 года, его отец Ким Моисеевич Вайнштейн (1931—1971) , мать Клара (Аида) Шагеновна Каспарова (1937—2020). Каспаров — еврейского происхождения по отцовской линии и армянского — по материнской. НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ КАСПАРОВ ВПИТАЛ В СВОЕЙ СЕМЬЕ, ЕЩЁ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх