В японской префектуре Миэ 70-летний мужчина из города Судзука решил заработать, став донором спермы, но в итоге лишился 38 миллионов йен (около 20 миллионов рублей).
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