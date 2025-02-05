Юноша и девушка выломали дверь на чердак самого высокого жилого дома Петербурга

Ради красивых фотографий В Невском районе Петербурга в минувший понедельник наряд вневедомственной охраны задержал юношу и девушку, которые забрались на крышу самого высокого жилого дома в Северной столице.
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