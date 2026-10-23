Во время очередного обход многоквартирных домов и дворовых территорий Рязанского района руководители управы вместе с жителями осмотрели территорию от дома 46 по Рязанскому проспекту до дома 17 по 1-й Новокузьминской улице.
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