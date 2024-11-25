Уровень безработицы в Казани снизился до исторического минимума

С начала года в Казани до «исторического минимума» снизился уровень безработицы. Так, по данным на 1 октября, численность официально зарегистрированных безработных в центрах занятости населения города составила всего 1,3 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии