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Татар-информ

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Уровень безработицы в Казани снизился до исторического минимума

Уровень безработицы в Казани снизился до исторического минимума

С начала года в Казани до «исторического минимума» снизился уровень безработицы. Так, по данным на 1 октября, численность официально зарегистрированных безработных в центрах занятости населения города составила всего 1,3 тыс.

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