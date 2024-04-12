Ученые выяснили причину специфического запаха кошачьих меток 

Команда исследователей из Объединенной высшей школы сельскохозяйственных наук при Университете Ивате в Японии изучила такое распространенное и естественное поведение представителей семейства кошачьих, как оставление меток, и определила причину их резкого запаха.
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