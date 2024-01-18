Интересные истории Известный режиссер Никита Михалков давно критикует Ельцин-центр. Раньше он предлагал закрыть его.
Никита Михалков предложил признать Ельцин-центр иноагентом: рассказываю об официальной реакции нашей власти на это
Комментарии
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Валерий Симоненко
"Ни кто не собирается признавать "Ельцин-центр" иноагентом..."" Конечно же! А Путин первый ПРОТИВ признания. Он же "своих не бросает", его же и продвинули на пост Главы Государства с условием не трогать "семью"! Вот и соблюдает, иначе не было бы "обнуления", да и такого срока его каденций тоже.
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57 мин.
Валерий Симоненко
А разве мало тупых придурков? Они и "Горби" тааакие почести воздавали и на крест задницу рвать готовы были каждому, кто против иуды-"горби" был! Так и сейчас... Вон, посмотрите какая муть с выборной компанией творится. И ни чего! А противно же как! Отвратительно, позорно же. Но! Уря, уря, уря...
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51 мин.
Н
НС
а до того что мешает? Да и саму эту наину всего лишить - зажралась она
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44 мин.
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