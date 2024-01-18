Медвежий угол
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Медвежий угол

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Никита Михалков предложил признать Ельцин-центр иноагентом: рассказываю об официальной реакции нашей власти на это

Никита Михалков предложил признать Ельцин-центр иноагентом: рассказываю об официальной реакции нашей власти на это

Интересные истории Известный режиссер Никита Михалков давно критикует Ельцин-центр. Раньше он предлагал закрыть его.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
&quot;Ни кто не собирается признавать &quot;Ельцин-центр&quot; иноагентом...&quot;&quot; Конечно же!  А Путин первый ПРОТИВ признания. Он же &quot;своих не бросает&quot;, его же и продвинули на пост Главы Государства с условием не трогать &quot;семью&quot;! Вот и соблюдает, иначе не было бы &quot;обнуления&quot;, да и такого срока его каденций тоже.
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57 мин.
Валерий Симоненко
А разве мало тупых придурков? Они и &quot;Горби&quot; тааакие почести воздавали и на крест задницу рвать готовы были каждому, кто против иуды-&quot;горби&quot; был! Так и сейчас... Вон, посмотрите какая муть с выборной компанией творится. И ни чего! А противно же как! Отвратительно, позорно же. Но! Уря, уря, уря...
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Н
НС
а до того что мешает?  Да и саму эту наину всего лишить - зажралась она
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