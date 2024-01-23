Ложноскорпион прокатился верхом на скорпионе

Псевдоскорпион перемещается на спине скорпиона / © S. Aharon, from Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters (2024) Форезия — распространенный тип поведения у ложноскорпионов (или псевдоскорпионов).
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