НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Министр экономики Ирана заявил о полной готовности к новым санкциям США

Министр экономики Ирана заявил о полной готовности к новым санкциям США

Иран не просто ждет удара — он готовился к нему заранее. Министр экономики Сейед Али Маданизаде заявил, что правительство разработало двухлетний план развития с учетом санкционного давления и полностью готово к новым ограничениям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии