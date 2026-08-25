Министр экономики Ирана заявил о полной готовности к новым санкциям США

Иран не просто ждет удара — он готовился к нему заранее. Министр экономики Сейед Али Маданизаде заявил, что правительство разработало двухлетний план развития с учетом санкционного давления и полностью готово к новым ограничениям.
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