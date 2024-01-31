«Держала руку у него в штанах»: папарацци засняли Лопыреву с новым мужчиной

Модель некоторое время назад говорила о проблемах в браке с Игорем Булатовым. Виктория Лопырева Социальные сетиВиктория Лопырева пока официально не оформила развод с мужем, а уже занята поиском нового мужчины.
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