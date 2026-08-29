Бизнес-консультант рассказал, во сколько обойдется ланч-бокс для школьника

Важную часть школьного ланч-бокса составляют продукты, содержащие клетчатку и витамины Собрать полноценный ланч-бокс для школьника в 2026 году можно примерно за 90–155 рублей в день.
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