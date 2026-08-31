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Воронежские новости

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Два ангара загорелись ночью в Лисках

Пожар произошёл ночью 31 августа на улице Фестивальной в Лисках. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23:51 30 августа.

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