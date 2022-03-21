На месте порыва теплотрассы в Ростове работают следователи и прокуроры \ фото очевилцев В Ростове-на-Дону на месте происшествия работают следователи и прокуроры, которым предстоит выяснить причины порыва теплотрассы на улице… Показать полностью.
На месте порыва теплотрассы в Ростове работают следователи и прокуроры \ фото очевилцев В Ростове-на-Дону на месте происшествия работают следователи и прокуроры, которым предстоит выяснить причины порыва теплотрассы на улице… Показать полностью.
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