Уолл-стрит не ждет от ФРС США снижения сегодня

Столкнувшись с устойчивой инфляцией, которая вызвала опасения по поводу направления монетарной политики, Федеральная резервная система США оказалась в ловушке модели ожидания, что, вероятно, отразится на итогах заседания в среду.
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