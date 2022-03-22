Радионова о показательном номере Косторной: «Хотелось выбрать для нее новое направление, показать ее более взрослой, зрелой спортсменкой»

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала о показательном номере, который она поставила Алене Косторной.

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