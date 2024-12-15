Российские войска взяли под контроль поселок Веселый Гай в ДНР

Бойцы отразили две контратаки штурмовых групп противника Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Веселый Гай Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ, ВС РФ ликвидировали формирования двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики.