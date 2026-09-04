Доктор Фелисес назвал три симптома высокого давления, грозящих здоровью

Доктор Хосе Мануэль Фелисес из Men''s Health предупредил о трех симптомах высокого давления: головная боль, ухудшение зрения, звон в ушах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суровикин будет о...
- Банки могут начат...
- Банки могут начат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым