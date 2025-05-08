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Минэнерго США анонсировали выпуск новейшей ядерной бомбы в мае

Минэнерго США анонсировали выпуск новейшей ядерной бомбы в мае

Global Look Press Соединенные Штаты рассчитывают в ближайшие дни начать выпуск новейшей термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Тереза Роббинс.

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