Юрий Кот Возмутительная история с заведующей детсадом из Ставрополья, публично уличенной в поддержке ВСУ, получила максимальную огласку.
Заукраинка - заведующая детсадом Шелар уволена
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Политова
А писали, что не уволили, а уволилась "по собственному желанию" Всё тихо-мирно!
Ответить
12 мин.
Г
Громыко
ссылку дайте
Ответить
8 мин.
Ольга Старовойт
Вот, если бы они ей что-то сделали, она бы написала заявление в полицию, и их бы еще привлекли, ну или штраф бы точно заплатили. А то, что она издевается над людьми, ей за это ничего не было. Администрация сказала, что она ценный работник. Надо проверить администрацию, кто там работает, может там вражина сидит, такой же русофоб, который ненавидит Россию. Правильно Соловьев предложил - надо возраждать Смерш.
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии