Заукраинка - заведующая детсадом Шелар уволена

Ольга Старовойт

Вот, если бы они ей что-то сделали, она бы написала заявление в полицию, и их бы еще привлекли, ну или штраф бы точно заплатили. А то, что она издевается над людьми, ей за это ничего не было. Администрация сказала, что она ценный работник. Надо проверить администрацию, кто там работает, может там вражина сидит, такой же русофоб, который ненавидит Россию. Правильно Соловьев предложил - надо возраждать Смерш.