Молдова: Полеты в аэропорту Яссы (IAS/LRIA) в Румынии были остановлены, а власти приказали людям, находящимся в этом районе, отправиться в подвалы или убежища гражданской защиты из-за возможности падения объектов с неба в послеобеденные часы после того, как предполагаемый российский беспилотник, как сообщается, пролетел над международным аэропортом Кишинева (RMO/LUKK) в Молдове, а затем направился в направлении Румынии.