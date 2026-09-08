НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Молдова: Полеты в аэропорту Яссы (IAS/LRIA) в Румынии были остановлены, а власти приказали людям,...

Молдова: Полеты в аэропорту Яссы (IAS/LRIA) в Румынии были остановлены, а власти приказали людям, находящимся в этом районе, отправиться в подвалы или убежища гражданской защиты из-за возможности падения объектов с неба в послеобеденные часы после того, как предполагаемый российский беспилотник, как сообщается, пролетел над международным аэропортом Кишинева (RMO/LUKK) в Молдове, а затем направился в направлении Румынии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым