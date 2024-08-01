Врач Неронов рассказал, какие арбузы лучше не есть

Важно обратить внимание на мякоть и прожилки Если у арбуза при разделке не естественная яркая мякоть с толстыми белыми прожилками, то от него лучше отказаться, сказал РИАМО врач-инфекционист Владимир Неронов.
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