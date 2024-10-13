💡 Часть Алушты и село Изобильное остались без света из-за аварии на сетях Кроме того, аварийное отключение произошло в сёлах Суворовское и Каменоломня Сакского района.
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💡 Часть Алушты и село Изобильное остались без света из-за аварии на сетях Кроме того, аварийное отключение произошло в сёлах Суворовское и Каменоломня Сакского района.