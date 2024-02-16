Китай призвал членов Группы друзей нейтралитета содействовать глобальному управлению

Пекин, 15 февраля /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг призвал страны-члены Группы друзей нейтралитета способствовать развитию системы глобального управления в более справедливом и разумном направлении.
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