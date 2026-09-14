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«Карфаген» почти разрушен? Что означает бегство с Украины генпрокурора Кравченко

«Карфаген» почти разрушен? Что означает бегство с Украины генпрокурора Кравченко

С Украины сбежал генпрокурор, предварительно развязав борьбу с НАБУ и САП. Недавно подавший в отставку генеральный прокурор Руслан Кравченко поздно ночью уехал в командировку.

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