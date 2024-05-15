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Петербургский дневник

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В России обсуждают повышение ставки по ипотеке для семей с детьми старше шести лет

Сейчас идет обсуждение этого вопроса Правительство России не принимало решения о повышении ставки по ипотеке для семей с детьми старше 6 лет, в настоящий момент все еще идет обсуждение, рассказали в пресс-службе Минфина РФ.

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