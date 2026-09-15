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Ким Кардашьян получит €1 компенсации за ограбление на €9 млн

Ким Кардашьян получит €1 компенсации за ограбление на €9 млн

Yves Herman/AP/TASS Французский суд удовлетворил иск американской телезвезды Ким Кардашьян к организаторам вооруженного нападения в Париже, присудив ей компенсацию в размере 1 евро.

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